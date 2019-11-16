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16 листопада 2019, субота, 07:30 7
Політика 2019-11-16T08:15:02+02:00
Українські Новини
У Раді тиждень не можуть вирішити, що робити з заявою про зняття депутатських повноважень Кучера

У Раді тиждень не можуть вирішити, що робити з заявою про зняття депутатських повноважень Кучера

Олексій Кучер
Олексій Кучер. Фото: lb.ua
Олексій Кучер. Фото: lb.ua

Призначений головою Харківської ОДА Олексій Кучер ще 7 листопада написав заяву про складення з нього депутатських повноважень, однак воно ще навіть не розглянута Регламентним комітетом.

Про це йдеться у відповіді Апарату ВР на інформаційний запит Українських Новин.

"Заява надійшла в Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України 11 листопада і знаходиться на опрацюванні і підготовці до розгляду на засіданні Комітету", - йдеться у відповіді.

Цікаво, що Регламентний комітет ВР вже засідав у середу 13 листопада. Однак питання про заяву Кучера не був включений в порядок денний комітету і, судячи з датованим 15 листопада відповіді ВР на запит, не розглядався.

Олексій Кучер став народним депутатом, вигравши за підтримки "Слуги народу" вибори в мажоритарному окрузі 179 в Харківській області. Йому опонував посів друге місце представник Опозиційного блоку.

Указом президента від 6 листопада Олексій Кучер був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації. Після чого, згідно із Законом, вже на наступний день він написав заяву про складання депутатських повноважень.

Зняття повноважень з Кучера не зберігає, як у випадку з депутатом-списочником, парламентське крісло за "Слугою народу", а означає проведення дострокових проміжних виборів в окрузі 179 в Харківській області.

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