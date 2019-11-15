Поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його через навушники

Під Києвом в селі Тарасівка поїзд на смерть збив 18-річну дівчину. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла-мешканка села Тарасівка, пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках і не почувши наближення поїзда, який рухався з Києва у бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.

Також на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину на смерть.