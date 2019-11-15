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  • Поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його через навушники
15 листопада 2019, пʼятниця, 22:21 6
Події 2019-11-16T00:30:01+02:00
Українські Новини
Поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його через навушники

Поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його через навушники

Смерть під потягом, Смерть пішохода
Залізниця. Фото: odpublic.ne
Залізниця. Фото: odpublic.ne

Під Києвом в селі Тарасівка поїзд на смерть збив 18-річну дівчину. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла-мешканка села Тарасівка, пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках і не почувши наближення поїзда, який рухався з Києва у бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.

Також на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину на смерть.

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