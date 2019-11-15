підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували повістку нормандської зустрічі
15 листопада 2019, пʼятниця, 20:19 8
Політика 2019-11-15T20:32:30+02:00
Українські Новини
Особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували повістку нормандської зустрічі

Особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували повістку нормандської зустрічі

Володимир Зеленський, нормандський формат
Нормандський формат. Фото: news.tut.by
Нормандський формат. Фото: news.tut.by

На саміті "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня в Парижі, буде обговорюватися проблема особливого статусу територій "ЛДНР" з його закріпленням в Конституції України, а також питання безпеки, амністії та виборів. Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на свої джерела в російських держструктурах.

Питання безпеки стосуються подальшого розведення сил і засобів на нових ділянках лінії зіткнення на Донбасі. У питанні амністії, за словами співрозмовника газети, російська сторона має намір наполягати на її закріпленні в законодавстві з забороною переслідування людей у зв'язку з конфліктом в Донбасі.

Крім цього, в політичний блок питань увійде "модальність проведення виборів", але ця тема, як зазначило джерело, досить складна із-за безлічі спірних моментів.

В рамках економічного блоку, як повідомляють джерела, сторони можуть обговорити можливість зняття фінансової і транспортної блокади з "ДНР" і "ЛНР", щоб туди могли вільно проїжджати потяги, автобуси і вантажівки. В гуманітарний блок питань можуть бути включені обмін полоненими і відновлення інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський раніше заявляв, що має намір підняти тему повернення Росією Україні Криму на зустрічі лідерів "нормандського формату".

Більше новин про: Володимир Зеленський нормандський формат

Архів
Новини
Бахматюк відкидає претензії Нацбанку у 29,3 млрд гривень боргу перед державою 21:06
Що завгодно, аби не працювати: Тищенко знайшов собі нову розвагу в Раді 20:54
Трамвай врізався в аварійну службу в Одесі. Фото: Олексій Барановський
Водій трамвая на швидкості протаранила аварійку в Одесі 20:35
Особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували повістку нормандської зустрічі 20:19
Підозрювану у пособництві Кондзелі Лісничу заарештували 19:46
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка 14:29
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним 19:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok