Особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували повістку нормандської зустрічі

На саміті "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня в Парижі, буде обговорюватися проблема особливого статусу територій "ЛДНР" з його закріпленням в Конституції України, а також питання безпеки, амністії та виборів. Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на свої джерела в російських держструктурах.

Питання безпеки стосуються подальшого розведення сил і засобів на нових ділянках лінії зіткнення на Донбасі. У питанні амністії, за словами співрозмовника газети, російська сторона має намір наполягати на її закріпленні в законодавстві з забороною переслідування людей у зв'язку з конфліктом в Донбасі.

Крім цього, в політичний блок питань увійде "модальність проведення виборів", але ця тема, як зазначило джерело, досить складна із-за безлічі спірних моментів.

В рамках економічного блоку, як повідомляють джерела, сторони можуть обговорити можливість зняття фінансової і транспортної блокади з "ДНР" і "ЛНР", щоб туди могли вільно проїжджати потяги, автобуси і вантажівки. В гуманітарний блок питань можуть бути включені обмін полоненими і відновлення інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський раніше заявляв, що має намір підняти тему повернення Росією Україні Криму на зустрічі лідерів "нормандського формату".