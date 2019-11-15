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15 листопада 2019, пʼятниця, 18:44 7
Події 2019-11-15T19:06:48+02:00
Українські Новини
У Києві побили кур'єра заради безкоштовної піци

У Києві побили кур'єра заради безкоштовної піци

побиття, Кур'єр

У Києві стався напад на кур'єра піци, повідомляє прес-служба столичного главку Національної поліції.

"До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий напав на хлопця біля будинку на вулиці Симиренка. На місці події в поліцію звернувся 24-річний хлопець та повідомив, що він працює кур'єром по доставці піци. Отримавши замовлення, він привіз його до будинку, де до нього підійшов невідомий і, забризкавши обличчя газом, відібрав замовлення і втік", – йдеться в повідомленні.

Поліція встановила особу нападника і його затримали. Ним виявився 23-річний уродженець Кіровоградської області, який зізнався у скоєному.

Розпочато кримінальне провадження статтею розбій (ч. 1 ст. 187 КК України). Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, кур'єр служби доставки Glovo побив чоловіка шоломом.

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