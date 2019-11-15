Білий дім опублікував стенограму першого телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, оприлюднення якої політичний лідер США обіцяв на цьому тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах, за два місяці до телефонного дзвінка 25 липня, який знаходиться в центрі розслідування щодо імпічменту Трампа.

The White House has just released a transcript of the first (21 Apr) Trump Zelensky call asMarie Yovanovitch takes her seat at the impeachment hearing. @the_hindu pic.twitter.com/AgLHTrGLnf — Sriram Lakshman (@slakster) 15 ноября 2019 г.

Згідно стенограмі, Трамп привітав Зеленського з перемогою і заявив: "Не сумніваюся, що ви будете прекрасним президентом". Він також запросив Зеленського в Білий дім.

"У мене багато друзів в Україні, які знають і люблять вас", - говорив тоді Трамп.

За словами американського лідера, він "чекає з нетерпінням" на спільну роботу із Зеленським у майбутньому.

"Є багато речей, які нам варто обговорити", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що Україна завжди була добре представлена на конкурсі краси "Міс Всесвіт".

"Коли я був власником "Міс Всесвіт", у них завжди були чудові люди. Україна була завжди дуже добре представлена", - додав президент США.

Трамп останнім часом неодноразово згадував про цей телефонний дзвінок і говорив, що в ньому не було ніяких порушень, як і в розмові 25 липня, зокрема, не було натяків на необхідність розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп анонсував публікацію його другого розмови із Зеленським у вівторок, 12 листопада.

Нагадаємо, наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа.