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15 листопада 2019, пʼятниця, 17:26 15
Зовнішня політика 2019-11-15T19:15:02+02:00
Українські Новини
"Міс Всесвіт" і українські друзі: Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського

"Міс Всесвіт" і українські друзі: Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського

Трамп, Володимир Зеленський, Білий дім, Телефонна розмова, Стенограма
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента

Білий дім опублікував стенограму першого телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, оприлюднення якої політичний лідер США обіцяв на цьому тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах, за два місяці до телефонного дзвінка 25 липня, який знаходиться в центрі розслідування щодо імпічменту Трампа.

Згідно стенограмі, Трамп привітав Зеленського з перемогою і заявив: "Не сумніваюся, що ви будете прекрасним президентом". Він також запросив Зеленського в Білий дім.

"У мене багато друзів в Україні, які знають і люблять вас", - говорив тоді Трамп.

За словами американського лідера, він "чекає з нетерпінням" на спільну роботу із Зеленським у майбутньому.

"Є багато речей, які нам варто обговорити", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що Україна завжди була добре представлена на конкурсі краси "Міс Всесвіт".

"Коли я був власником "Міс Всесвіт", у них завжди були чудові люди. Україна була завжди дуже добре представлена", - додав президент США.

Трамп останнім часом неодноразово згадував про цей телефонний дзвінок і говорив, що в ньому не було ніяких порушень, як і в розмові 25 липня, зокрема, не було натяків на необхідність розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп анонсував публікацію його другого розмови із Зеленським у вівторок, 12 листопада.

Нагадаємо, наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа.

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