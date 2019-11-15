Вибухи в Балаклії Харківської області є планової утилізацією боєприпасів, - штаб ЗСУ

Вибухи, які прогриміли в п'ятницю вдень в Балаклії Харківської області, є результатом планової утилізації боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні генерального штабу Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Штаб повідомляє, що вибухи в Балаклії були на технічній території в обладнаному котловані. Військові утилізували залишки боєприпасів і їх елементів, які не можна транспортувати. Утилізація була плановою. За станом на 15:40 відбулося близько 20 вибухів. Місцевим жителям та об'єктів інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів знаходяться в безпеці. Як повідомляли Українські Новини, 23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.