підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибухи в Балаклії Харківської області є планової утилізацією боєприпасів, - штаб ЗСУ
15 листопада 2019, пʼятниця, 16:12 8
Політика 2019-11-15T17:30:02+02:00
Українські Новини
Вибухи в Балаклії Харківської області є планової утилізацією боєприпасів, - штаб ЗСУ

Вибухи в Балаклії Харківської області є планової утилізацією боєприпасів, - штаб ЗСУ

Балаклея, ЗСУ, вибухи, Боєприпаси, Утилізація

Вибухи, які прогриміли в п'ятницю вдень в Балаклії Харківської області, є результатом планової утилізації боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні генерального штабу Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Штаб повідомляє, що вибухи в Балаклії були на технічній території в обладнаному котловані.

Військові утилізували залишки боєприпасів і їх елементів, які не можна транспортувати.

Утилізація була плановою.

За станом на 15:40 відбулося близько 20 вибухів.

Місцевим жителям та об'єктів інфраструктури нічого не загрожує.

Сховища боєприпасів знаходяться в безпеці.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння.

3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал.

У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.

 

Більше новин про: Балаклея ЗСУ вибухи Боєприпаси Утилізація

Архів
Новини
На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак" 17:31 Доповнено
"Міс Всесвіт" і українські друзі: Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського 17:26
Чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт 17:17
"Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка 17:09
Вибух у Балаклеї.
У Балаклеї прогриміли десятки вибухів на військових складах, поранені військові 16:43
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok