На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак"

Пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак" в Херсонській області на адміністративному кордоні з окупованих Росією Кримом розпочали роботу після облаштування (створення режимних зон).

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні розпочали свою роботу КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Про ці проекти починали говорити ще в 2017 році, постійно наполягали на їх важливості, але так нічого і не було зроблено. 15 конструкцій на КПВВ "Чонгар" зведені в рекордні терміни - два місяці, мають автономні системи електропостачання та водовідведення", - написав Криклій.

Він додав, що в сервісних зонах завершуються роботи з благоустрою.

Згідно з повідомленням прес-служби акціонерного товариства "Укрзалізниця", режимні зони об'єктів включають в себе адміністративно-службові будівлі, які розділені на три зони приміщень - для Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби і Служби безпеки України, будівлі поглибленого огляду транспортних засобів, приміщення контрольно-пропускних пунктів, паспортного і митного контролю.

Завершити будівництво і ввести в експлуатацію сервісні зони (центр надання адмінпослуг, автостанція, приміщення для відпочинку водіїв) з урахуванням потреб маломобільних груп населення та людей з інвалідністю (облаштування пандусів, спецпокриття) "Укрзалізниця" планує до кінця 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба вирішила закрити контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом 7-15 листопада.

Темв ременем в СЦКК заявляли, що окупанти на блокпостах на Донбасі створюють штучні черги.