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15 листопада 2019, пʼятниця, 14:32 10
Силові структури 2019-11-15T15:30:01+02:00
Українські Новини
На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак"

На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак"

Чонгар, адмінкордон Криму, окупація Криму, Пункти пропуску, КПВВ Каланчак
Адмінкордон з Кримом. Фото: Реалії Крим
Адмінкордон з Кримом. Фото: Реалії Крим

Пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак" в Херсонській області на адміністративному кордоні з окупованих Росією Кримом розпочали роботу після облаштування (створення режимних зон).

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні розпочали свою роботу КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Про ці проекти починали говорити ще в 2017 році, постійно наполягали на їх важливості, але так нічого і не було зроблено. 15 конструкцій на КПВВ "Чонгар" зведені в рекордні терміни - два місяці, мають автономні системи електропостачання та водовідведення", - написав Криклій.

Він додав, що в сервісних зонах завершуються роботи з благоустрою.

Згідно з повідомленням прес-служби акціонерного товариства "Укрзалізниця", режимні зони об'єктів включають в себе адміністративно-службові будівлі, які розділені на три зони приміщень - для Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби і Служби безпеки України, будівлі поглибленого огляду транспортних засобів, приміщення контрольно-пропускних пунктів, паспортного і митного контролю.

Завершити будівництво і ввести в експлуатацію сервісні зони (центр надання адмінпослуг, автостанція, приміщення для відпочинку водіїв) з урахуванням потреб маломобільних груп населення та людей з інвалідністю (облаштування пандусів, спецпокриття) "Укрзалізниця" планує до кінця 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба вирішила закрити контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом 7-15 листопада.

Темв ременем в СЦКК заявляли, що окупанти на блокпостах на Донбасі створюють штучні черги.

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