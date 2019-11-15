Трамп визнав хабарництво, - спікер Палати представників

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі повідомила, що президент Дональд Трамп фактично зізнався у хабарництві в скандалі з Україною.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Хабар полягає у наданні або відмові військової допомоги в обмін на заяву про неправдиве розслідуванні виборів. Це - підкуп", - заявила Пелосі.

"Президент визнав і каже, що це "ідеально", а я кажу, що це абсолютно неправильно. Це - підкуп", - додала вона.

Пелосі також сказала, що адміністрація Трампа "перешкоджала Конгресу", заблокувавши свідчення посадових осіб, викликаних для дачі свідчень у ході розслідування.

Наголошується, що Конституція США вказує, що до злочинів, наслідком яких може бути імпічмент, відносяться "державна зрада, хабарництво або інші тяжкі злочини і проступки".



Як повідомляли Українські Новини, у США почалася процедура імпічменту Трампа. Її запустили через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.



Тим часом американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа із Зеленським.