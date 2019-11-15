Рахункова палата закупила 23 автомобілі за завищеними цінами

Державне бюро розслідувань розслідує закупівлю чиновниками Рахункової палати 23 автомобілів за завищеними цінами.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа розслідується з 16 серпня за фактом зловживання службовим становищем при проведенні тендерних закупівель посадовими особами Рахункової палати по 1 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Встановлено, що посадові особи Рахункової палати за результатами проведення відкритих торгів в травні-липні закупили 23 автомобілі за завищеними цінами.

11 листопада Печерський суд Києва надав слідчим ДБР доступ до документів, які знаходяться у володінні Рахункової палати.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань купило 40 пар військових черевиків-всюдиходів по 5 тисяч гривень за пару.

Також НАБУ купило автомобілі за завищеною на 1,5 млн грн ціною.

Раніше медики КМДА закупили ліки від йододефіциту за цінами, завищеними в 3 рази.