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15 листопада 2019, пʼятниця, 12:35 16
Судова влада 2019-11-15T12:55:50+02:00
Українські Новини
Рахункова палата закупила 23 автомобілі за завищеними цінами

Рахункова палата закупила 23 автомобілі за завищеними цінами

ДБР, Держзакупівлі, Рахункова палата

Державне бюро розслідувань розслідує закупівлю чиновниками Рахункової палати 23 автомобілів за завищеними цінами.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа розслідується з 16 серпня за фактом зловживання службовим становищем при проведенні тендерних закупівель посадовими особами Рахункової палати по 1 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Встановлено, що посадові особи Рахункової палати за результатами проведення відкритих торгів в травні-липні закупили 23 автомобілі за завищеними цінами.

11 листопада Печерський суд Києва надав слідчим ДБР доступ до документів, які знаходяться у володінні Рахункової палати.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань купило 40 пар військових черевиків-всюдиходів по 5 тисяч гривень за пару.

Також НАБУ купило автомобілі за завищеною на 1,5 млн грн ціною.

Раніше медики КМДА закупили ліки від йододефіциту за цінами, завищеними в 3 рази.

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