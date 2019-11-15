За 70 днів роботи Апеляційної палати ВАСУ немає жодного рішення на користь захисту, - адвокат

Працююча вже понад два місяці Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не винесла жодного рішення на користь захисту. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Днями ми "відзначили" 70 днів роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І та картинка, яку бачить адвокатська спільнота, вибачте, але не те що не радує, а пригнічує. Всього за ці 2,5 місяці прийнято 538 Визначень суду, з них немає жодного на користь захисту! Тобто, абсолютно всі - каральні.

Похибка - смішна: одна скарга задоволена, можна сказати випадково, тому що був накладений арешт не на той телефон, який було вилучено і ще 4 частково задоволені", - написала Одинець.

За її словами, українське правосуддя в плані низького рівня винесення виправдувальних вироків вже перевершує сумнозвісне правосуддя Росії.

"На початку року правове співтовариство сколихнула статистика північних сусідів: кількість виправдувальних вироків в 2018 році знизилася до 0,23% і досягла мінімуму в історії сучасної Росії. У той час як в Європі кількість виправдувальних вироків досягає 20%. Вітаю, ми вже побили антирекорд!!

В таких умовах професія адвоката стає не потрібною, а держава стає тоталітарною. І так, навіть в 1937 році в СРСР кількість виправдувальних вироків була близько 10%", - написала Одинець.

Раніше Ірина Одинець назвала рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про заочний арешт колишніх голови НКРЕКП Дмитра Вовка і співробітника комісії Володимира Бутовського упередженим і політично мотивованим.

Нагадаємо, розслідування по формулі Роттердам+ ведеться вже більше трьох років. Фабула справи постійно змінювалася. І в даний час в Бюро визнали відсутність претензій до індексу АРЄ-2, який застосований у формулі "Роттердам+".

Нещодавно стало відомо, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджує обгрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Однак це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" в СБУ за власним "темником".