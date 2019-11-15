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  • За 70 днів роботи Апеляційної палати ВАСУ немає жодного рішення на користь захисту, - адвокат
15 листопада 2019, пʼятниця, 12:39 375
Економіка 2019-11-15T12:39:02+02:00
Українські Новини
За 70 днів роботи Апеляційної палати ВАСУ немає жодного рішення на користь захисту, - адвокат

За 70 днів роботи Апеляційної палати ВАСУ немає жодного рішення на користь захисту, - адвокат

СБУ, САП, Роттердам+, Ірина Одинець, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

Працююча вже понад два місяці Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не винесла жодного рішення на користь захисту. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Днями ми "відзначили" 70 днів роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І та картинка, яку бачить адвокатська спільнота, вибачте, але не те що не радує, а пригнічує. Всього за ці 2,5 місяці прийнято 538 Визначень суду, з них немає жодного на користь захисту! Тобто, абсолютно всі - каральні.

Похибка - смішна: одна скарга задоволена, можна сказати випадково, тому що був накладений арешт не на той телефон, який було вилучено і ще 4 частково задоволені", - написала Одинець.

За її словами, українське правосуддя в плані низького рівня винесення виправдувальних вироків вже перевершує сумнозвісне правосуддя Росії.

"На початку року правове співтовариство сколихнула статистика північних сусідів: кількість виправдувальних вироків в 2018 році знизилася до 0,23% і досягла мінімуму в історії сучасної Росії. У той час як в Європі кількість виправдувальних вироків досягає 20%. Вітаю, ми вже побили антирекорд!!

В таких умовах професія адвоката стає не потрібною, а держава стає тоталітарною. І так, навіть в 1937 році в СРСР кількість виправдувальних вироків була близько 10%", - написала Одинець.

Раніше Ірина Одинець назвала рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про заочний арешт колишніх голови НКРЕКП Дмитра Вовка і співробітника комісії Володимира Бутовського упередженим і політично мотивованим.

Нагадаємо, розслідування по формулі Роттердам+ ведеться вже більше трьох років. Фабула справи постійно змінювалася. І в даний час в Бюро визнали відсутність претензій до індексу АРЄ-2, який застосований у формулі "Роттердам+".

Нещодавно стало відомо, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджує обгрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Однак це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" в СБУ за власним "темником".

Більше новин про: СБУ САП Роттердам+ Ірина Одинець Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

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