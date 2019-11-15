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15 листопада 2019, пʼятниця, 12:00 9
Політика 2019-11-15T13:15:02+02:00
Українські Новини
Нацполіція не розслідує можливе самоуправство Богдана щодо звільнення Кличка

Нацполіція не розслідує можливе самоуправство Богдана щодо звільнення Кличка

Віталій Кличко, Нацполіція, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото:
Андрій Богдан. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

Національна поліція не розслідує можливе самоуправство глави Офісу Президента Андрія Богдана, який задумався про крісло мера Києва, щодо звернення до уряду з листом про внесення Президенту Володимиру Зеленському подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що згідно з даними інформаційно-телекомунікаційної підсистеми "Єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події" Інформаційного порталу Національної поліції України, заява голови Київської міської державної адміністрації Кличко В. про вчинення Керівником Офісу Президента Богданом А. Й. кримінального злочину не зареєстровано", - йдеться у відповіді.

До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що Кличко написав заяву в поліцію, в якому просив відкрити кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу проти Богдана.

Наголошується, що Кличко вважає Богдана винним у зверненні до Кабінету Міністрів з листом про його звільнення, оскільки такі дії, на його думку, не належать до його посадових обов'язків як голови Офісу Президента.

Він просив правоохоронців внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування "незаконних дій" Богдана.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва відкрив кримінальне провадження за заявою Кличко, в якому він просив суд визнати протиправними і вчиненими з перевищенням наданих повноважень дії Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення подання Президентові про його звільнення.

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