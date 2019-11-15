"Львіввугілля" погасло борг із зарплати перед шахтарями за вересень

Державне підприємство "Львіввугілля" повністю погасило борг із зарплати перед шахтарями за вересень. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. "Шахтарям Львівській області повністю виплатили зарплату за вересень", - повідомив він. Також, за його словами, компанія 14 листопада отримала фінансовий ресурс, який дозволить виплатити частину зарплати за жовтень. Раніше шахтарі погрожували відновленням акцій протесту в разі непогашення заборгованості по зарплаті до кінця жовтня. Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада шахтарі Львівської області попросили Президента Володимира Зеленського погасити 354 млн гривень боргу по зарплаті. У зверненні говорилося, що сформована ситуація може призвести до соціального вибуху в регіоні, в якому проживає 150 тис. чоловік. 10 червня шахтарі "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.