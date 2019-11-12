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12 ноября 2019, вторник, 09:53 457
Президент 2019-11-12T10:11:36+02:00
Українські Новини
Львовские шахтеры просят у Зеленского денег на зарплату

Львовские шахтеры просят у Зеленского денег на зарплату

львовские шахтеры

Шахтеры Львовской области просят Президента Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате. Об этом говорится в обращении коллективов государственного предприятия "Львовуголь" к Зеленскому, передают Українські Новини.

"По состоянию на 11.11 задолженность по заработной плате перед работниками "Львовугля" составляет 354 млн гривен, что составляет более 2 месяцев", - говорится в нем.

В обращении говорится, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

По данным шахтеров, в первой декаде проводились встречи для решения проблемы с выплатой зарплаты, в том числе на уровне Кабинета министров.

"Однако непрофессиональные действия представителей власти не только не решают проблему, но и еще больше ее усложняют. Предел терпения шахтеров заканчивается", - сказано в обращении.

Шахтеры просят погасить задолженность по зарплате, а также решить вопрос с финансированием "Львовугля" на 2020 год и решить вопрос сбыта угля.

Как сообщали Українські Новини,в октябре государственное предприятие "Львовуголь" полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за август.

Ранее шахтеры угрожали возобновлением акций протеста в случае непогашения задолженности по зарплате до конца октября.

10 июня шахтеры "Львовугля" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.

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