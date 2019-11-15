Президента просять захистити бізнес від "податкового терору" законопроектів №1210 і 1210-1

На офіційному інтернет-представництві Президента України зареєстровано петицію№22/078600-еп – про відкликання законопроектів №1210 і 1210-1, як таких що "мають характер податкового терору" - сказано у петиції.

Петицію зареєструвала Рада підприємців при Кабінетів Міністрів України.

- Законопроекти №1210 та №1210-1 викликали напрочуд негативну реакцію бізнес-спільноти, запроваджуючи досить суперечливі зміни до податкового законодавства, серед яких збільшення строків проведення перевірок платників податків контролюючими органами, звільнення від персональної відповідальності посадових осіб контролюючих органів, збільшення рентної плати за залізну руду, суттєве підвищення ставок акцизного податку тощо – сказано в петиції.

Автори петиції нагадують, що один із згаданих законопроектів - №1210-1 – вже був офіційно відкликаний, але тим не менш, "чомусь" запланований до розгляду, сьогодні, 15 листопада.

- Закликаємо Вас як Президента України забезпечити відкликання проектів Законів України №1210 та №1210-1, як таких, що мають характер податкового терору – сказано в петиції.

- Дійсно, це тиск на бізнес. Дійсно це податковий терор. Скасовується персональна відповідальність податкових інспекторів, вдвічі збільшуються строки проведення перевірок, посилюються санкції по податкових накладних – перераховує негативи законопроектів народний депутат Олексій Гончаренко, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Народний депутат наголосив, що і Європейська Бізнес Асоціація, і Американська торгова палата вже вкрай негативно оцінили згадані законопроекти і вже відправили відповідні звернення до Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше в Європейській Бізнес Асоціації визначили 11 системних проблем згаданих законопроектів. Зокрема, в ЕВА виступили категорично проти штрафних санкцій по податкових накладних, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті, тощо.

Особливу увагу в ЕВА звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків і зборів.

- Платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог із податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримуючій нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти у ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів – радить виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

У Американській торговій палаті також закликали депутатів не приймати згадані законопроекти, а натомість продовжити діалог із бізнесом і експертним середовищем.

- Розсудливість та передбачуваність податкової політики є однією з ключових передумов економічного зростання України. Бізнес-спільнота країни висловила суттєве занепокоєння щодо нинішньої редакції законопроектів №1210 та 1210-1 та закликає Верховну Раду не розглядати ці законодавчі ініціативи без значного вдосконалення – заявили в Американській торговій палаті.