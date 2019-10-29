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29 жовтня 2019, вівторок, 15:11 140 Документ
Економіка 2019-10-29T17:30:03+02:00
Українські Новини
Законопроекти №1209 та №1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, – Європейська Бізнес Асоціація

Законопроекти №1209 та №1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, – Європейська Бізнес Асоціація

Європейська Бізнес Асоціація, Законопроект №1210, Законопроект №1209, Податковий тиск

В Європейській Бізнес Асоціації (EБA) розкритикували необгрунтовано різке зростання податкового тиску на окремі галузі, скасування принципу особистої відповідальності податкових інспекторів, ускладнення доступу бізнесу до кредитів.

Європейська Бізнес Асоціація, яка об’єднує більше 1 000 українських та іноземних компаній, що працюють в Україні, направила офіційний лист на ім’я голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева з суттєвими зауваженнями щодо законопроектів №№1209, 1209-1, 1210 та 1210-1.

Розгляд цих законопроектів запланований парламентом на поточний тиждень.

"Низка пропозицій, які містяться в законопроектах, продовжує викликати серйозне занепокоєння у компаній-членів Асоціації", – заявила в листі виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Загалом в ЕБА визначили 11 системних проблем даних законопроектів. Зокрема, бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій по податкових накладних, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті, тощо.

Особливу увагу в Європейській Бізнес Асоціації звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків і зборів.

"Платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог із податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримуючій нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти у ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів", – порадила Дерев’янко.

Також у ЕБА негативно поставилися до ускладнення правил трансфертного ціноутворення, що може суттєво вдарити по роботі зокрема великих іноземних інвесторів в Україні.

"Запропоновані зміни розширюють права податкових органів, покладаючи значний тягар на платників податків (наприклад, надання податковим органам інформації щодо укладених контрактів по сировинних товарах", – пояснила Дерев’янко.

У Європейській Бізнес Асоціації розкритикували ускладнення процесу врахування у податковому обліку процентів по кредитах та інших боргових зобов’язаннях. На думку ЕБА, це суттєво погіршить доступність кредитів для фінансування українського бізнесу.

Крім того, Європейська Бізнес Асоціація звинуватила народних депутатів у вибірковому і необґрунтовано різкому підвищення податкового тиску на окремі галузі промисловості.

Мова йде, зокрема, про різке зростання рентної плати при видобуванні корисних копалин, у т.ч. залізної руди.

"Суми податку зростуть в 4 рази та суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію на цьому ринку, зокрема з боку Російської Федерації", – нагадала Дерев’янко.

Також в Європейській Бізнес Асоціації розкритикували збереження обтяжливої системи адміністрування акцизів на пальне і різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, зокрема на тютюновмісні вироби для електронагрівання – що, на думку ЕВА, суперечить нормам Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.

"Також Асоціація наполягає на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства та підтримує заяви прем’єр-міністра України про те, що податкова реформа має розпочатися навесні 2020 року, а зміни до податкового законодавства мають вступити в силу з 2021 року", – заявила в офіційному листі виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

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