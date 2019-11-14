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14 листопада 2019, четвер, 21:35 10
Силові структури 2019-11-14T21:55:25+02:00
Українські Новини
Повітряні сили України отримали новий модернізований винищувач

Повітряні сили України отримали новий модернізований винищувач

Винищувач
Модернізований винищувач. Фото: armyinform.com.ua
Модернізований винищувач. Фото: armyinform.com.ua

Армія України отримала черговий винищувач Міг-29 від ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод". Про це повідомляє АрміяInform.

Сьогодні після проведення перевірок літака інженерами і льотчиками авіабригади, а також виконання пробного польоту, винищувач приземлився на аеродромі рідної частини.

В командуванні виду уточнюють, що на авіаремонтному підприємстві переданий літак пройшов модернізацію і отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками авіаційних інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати у бойовому складі не менше восьми років.

Модернізований Міг-29 отримав кращу радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радионавигационный комплекс систему супутникової навігації. Значно розширені і можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і ряду бортових систем.

Як повідомляли Українські Новини, маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео.

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