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26 августа 2019, понедельник, 00:03 2010
Силовые структуры 2019-08-26T00:03:18+03:00
Українські Новини
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео

Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео

Лучшим пилотажем на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" в городе Гдыня, что в Польше, признано выступление украинского летчика, подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Центр". Британское издание Daily Mail пишет, что особенно потрясающим был маневр с приближением к открытой кабине самолета с прессой впереди – к Су-27 можно было достать рукой.

Маневры украинца действительно потрясли мир, появилось зрелищное видео.

На видео можно увидеть запись изнутри самолета для прессы. На записи слышно, как журналисты приветствуют и хлопают пилоту после удачного маневра. 

Польский фотограф зафиксировал маневры украинца. "Один на один с монстром", – подписал поляк один из своих снимков.

Напомним, ранее уже писали о том, что пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше.

Год назад украинские истребители также принимали участие в авиашоу в Польше.

Больше новостей о: Истребители Авиашоу Воздушные силы Украины Украинские летчики

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