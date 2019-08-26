Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео

Лучшим пилотажем на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" в городе Гдыня, что в Польше, признано выступление украинского летчика, подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Центр". Британское издание Daily Mail пишет, что особенно потрясающим был маневр с приближением к открытой кабине самолета с прессой впереди – к Су-27 можно было достать рукой.

Маневры украинца действительно потрясли мир, появилось зрелищное видео.

На видео можно увидеть запись изнутри самолета для прессы. На записи слышно, как журналисты приветствуют и хлопают пилоту после удачного маневра.

Польский фотограф зафиксировал маневры украинца. "Один на один с монстром", – подписал поляк один из своих снимков.

Напомним, ранее уже писали о том, что пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше.

Год назад украинские истребители также принимали участие в авиашоу в Польше.