Київ "стоїть" в пробках: рух ускладнений на обох берегах столиці

У Києві ввечері у четвер, 14 листопада, утворилися численні пробки. Про це повідомляється в картах Google maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Богатирській, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Приозерної, вулиці Олександра Архипенка, проспекті Степана Бандери, вулиці Маршала Малиновського, вулиці Героїв Дніпра, вулиці Автозаводській, вулиці Луговій, проспекті Правди, вулиці Сирецької, Бондарском провулку, вулиці Кирилівська, вулиці Куренівська, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Січових Стрільців, вулиці Глибочицька, вулиці Жилянська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик, вулиці Інститутська, вулиці Велика Житомирська, Набережному шосе, вулиці Ярославів Вал, вулиці Набережно-Хрещатицька,бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврська, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, вулиці Івана Федорова, вулиці Саперно-Слобідської.

Пробки на Правому березі. Фото: Google maps

На лівому березі пробки утворилися на Харківському шосе, Дніпровській набережній, проспекті Петра Григоренка, проспекті Миколи Бажана, вулиці Анни Ахматової, Дарницькому шосе, Броварському проспекті, вулиці Крайня, бульварі Перова, вулиці Миколи Закревського та Теодора Драйзера.

Пробки на Лівому березі. Фото: Google maps

Як повідомляли Українські Новини, Київ потрапив у топ-15 міст світу з самими масштабними пробками.