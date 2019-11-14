Приватбанк хоче оскаржити визнання недійсними багатомільярдних боргів Коломойського

Приватбанк має намір подати касацію на рішення суду про визнання недійсними умов кредитних договорів з компаніями Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Приватбанк подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду по справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, яким визнані недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

В заяві прес-служби банку зазначається, що ще до націоналізації Приватбанку в грудні 2016 року банк надавав кредити пов'язаним з колишніми власниками компаніям під відсоткову ставку, яка була вдвічі нижче ринкової, і становила від 10 до 12% річних у гривні.

Видачею таких "індексних кредитів" і були закладені майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих відсотків, комісій та штрафних санкцій.

"І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів", - йдеться в повідомленні.

Приватбанк вважає дане судове рішення безпідставним та необґрунтованим і оскаржить його у Верховному Суді.

Як повідомляли Українські Новини, суд розгляне законність націоналізації Приватбанку 19 грудня.