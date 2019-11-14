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  • Приватбанк хоче оскаржити визнання недійсними багатомільярдних боргів Коломойського
14 листопада 2019, четвер, 16:08 11
Економіка 2019-11-14T17:45:02+02:00
Українські Новини
Приватбанк хоче оскаржити визнання недійсними багатомільярдних боргів Коломойського

Приватбанк хоче оскаржити визнання недійсними багатомільярдних боргів Коломойського

Приватбанк, Ігор Коломойський
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк має намір подати касацію на рішення суду про визнання недійсними умов кредитних договорів з компаніями Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Приватбанк подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду по справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до Приватбанку, яким визнані недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

В заяві прес-служби банку зазначається, що ще до націоналізації Приватбанку в грудні 2016 року банк надавав кредити пов'язаним з колишніми власниками компаніям під відсоткову ставку, яка була вдвічі нижче ринкової, і становила від 10 до 12% річних у гривні.

Видачею таких "індексних кредитів" і були закладені майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих відсотків, комісій та штрафних санкцій.

"І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів", - йдеться в повідомленні.

Приватбанк вважає дане судове рішення безпідставним та необґрунтованим і оскаржить його у Верховному Суді.

Як повідомляли Українські Новини, суд розгляне законність націоналізації Приватбанку 19 грудня.

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