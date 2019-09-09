"Укрзалізниця" пропонує замінити традиційні підстаканники на паперові

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" розглядає можливість замінити традиційні підстаканники на паперові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передають Українські Новини.

"Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете? "- запитав він і додав фото нової брендової посуду.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році представники "Укрзалізниці" заявляли про свої наміри замінити скляні склянки з мельхіоровими підстаканниками.Крім того, повідомлялося, що для провідників з'явиться інструкція, як спілкуватися з пасажирами. Нові стандарти якості обслуговування розроблялися спеціальною комісією із працівників залізниці та представників пасажирів.

Також, з 30 березня поточного року в силу вступило підвищення тарифів "Укрзалізницею" на залізничні вантажоперевезення на 14,2%.

В липні "Укрзалізниця" сформувала резерв вантажних вагонів і локомотивів для сезону пікових вантажних перевезень.