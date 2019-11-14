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  • Екс-радниця голови НАЗК Пархоменко-Куцевіл претендує на посаду голови НАЗК
14 листопада 2019, четвер, 14:30 11
Політика 2019-11-14T15:15:01+02:00
Українські Новини
Екс-радниця голови НАЗК Пархоменко-Куцевіл претендує на посаду голови НАЗК

Екс-радниця голови НАЗК Пархоменко-Куцевіл претендує на посаду голови НАЗК

НАЗК, голова НАЗК, Пархоменко-Куцевил
Пархоменко-Куцевіл. Фото: Громадська Організація
Пархоменко-Куцевіл. Фото: Громадська Організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління"

Колишня радниця голови Національного агентства ыз запобігання корупції (НАЗК) Оксана Пархоменко-Куцевіл подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови НАЗК.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік Пархоменко-Куцевіл задекларувала квартиру площею 18 кв. м. в Києві та паркомісце площею 19,9 кв. м.

При цьому в декларації відсутня інформація про цінне рухоме майно, в тому числі автомобілях.

Також немає даних про цінні папери, корпоративні права та нематеріальні активи.

Декларацю про доходи Пархоменко-Куцевіл подала 13 листопада.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні 2018 року Пархоменко-Куцевіл, яку суддя Дарницького районного суду Києва Поліна Коляденко звинуватила в тиску, звільнилася за власним бажанням з посади радника голови НАПК.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові НАЗК Наталії Корчак.

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