Екс-радниця голови НАЗК Пархоменко-Куцевіл претендує на посаду голови НАЗК

Колишня радниця голови Національного агентства ыз запобігання корупції (НАЗК) Оксана Пархоменко-Куцевіл подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду голови НАЗК.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік Пархоменко-Куцевіл задекларувала квартиру площею 18 кв. м. в Києві та паркомісце площею 19,9 кв. м.

При цьому в декларації відсутня інформація про цінне рухоме майно, в тому числі автомобілях.

Також немає даних про цінні папери, корпоративні права та нематеріальні активи.

Декларацю про доходи Пархоменко-Куцевіл подала 13 листопада.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні 2018 року Пархоменко-Куцевіл, яку суддя Дарницького районного суду Києва Поліна Коляденко звинуватила в тиску, звільнилася за власним бажанням з посади радника голови НАПК.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові НАЗК Наталії Корчак.