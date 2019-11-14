підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 13:42 27
Силові структури 2019-11-14T17:45:04+02:00
Українські Новини
Азовське море раптово обміліло - судна попередили про мілину під Бердянськом

Азовське море раптово обміліло - судна попередили про мілину під Бердянськом

Азовское море, дснс, Морський порт
Азовське море. Фото: wikipedia
Азовське море. Фото: wikipedia

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає екіпажі морських судів про ризик сісти на мілину в четвер в акваторії Бердянська Запорізької області через зниження рівня Азовського моря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Держнс в області, передають Українські Новини.

"З 13:00-14:00 із збереженням до кінця доби 14 листопада в Бердянську очікується спад рівня моря з досягненням небезпечної позначки. Судно може сісти на мілину", - йдеться в повідомленні.

В Бердянську розташований державний Бердянський морський торговельний порт (Запорізька область).

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інфраструктури готує пакет концесійних конкурсів в портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та поромного комплексу в порту Чорноморськ.

Нагадаємо, 29 березня, на території терміналу 3, причалу № 17 морського торговельного порту в Одеській області стався вибух. Також на Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.

Крім обміління, на Азовському морі почали масово вмирати дельфіни.

Більше новин про: Азовское море дснс Морський порт

Архів
Новини
Ярославський може починати будівництво аеропорту в Днипрі: у бюджеті-2020 є гроші на "злітку" 18:11
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами погіршилося на півмільярда гривень 18:05
КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з анексованим Кримом знову розпочав роботу 17:57
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Чоловік Скороход оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію, - ГПУ 17:31
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok