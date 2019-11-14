"Газова справа": суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенка в естонському банку

Вищий антикорупційний суд заарештував 0,5 млн євро колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка в естонському банку.

Про це йдеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У середу, 13 листопада 2019 року, за участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулося судове засідання у так званій "газовій справі" про обвинувачення колишнього народного депутата України 7 скликання і його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів екс-депутата в Естонській Республіці та його рахунки в Російській Федерації", - сказано в ньому.

Суд, враховуючи доводи прокурора, вказані клопотання задовольнив у повному обсязі.

Як було встановлено слідством, 20 вересня Онищенко провів операцію з переведення зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тис. євро.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Печерський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі умовно громадянку Ірину Мусієнко, экстрадированную з Чорногорії як підозрювану у "газовій справі".

В липні НАБУ завершило розслідування справи проти Онищенко.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

Онищенко підозрюється у скоєнні в січні 2013 - січні 2016 року злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.