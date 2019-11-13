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13 листопада 2019, середа, 22:45 5
Європа 2019-11-13T22:53:41+02:00
Українські Новини
Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2"

Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2"

Північний потік-2, Північний потік

У прийнятому німецьким Бундестагом енергетичному законодавстві є поправки, які дозволяють прибрати останні перешкоди для завершення будівництва "Північного потоку-2". Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, повідомляється, що дані поправки дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2".

За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС в німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС і соціал-демократи. "Зелені" і ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" голосували проти. "Ліві" утрималися. Німецький журналіст Юліан Ріпці зауважив, що "АдГ" голосувала проти, тому що переконана, що закон зупинить "Північний потік-2".

Запропоновані федеральним урядом зміни стосуються 12-мильної ділянки газопроводу, який знаходиться в територіальних водах Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.

Також суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2".

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