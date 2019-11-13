Заспівала три пісні і пішла: у Харкові розгорівся скандал через концерт Ірини Білик

У вівторок у Харкові стався скандал з концертом української співачки Ірини Білик. Через ценезадоволені харків'яни звернулися в поліцію. Про це повідомляє сайт міста Харків 057.ua.



За словами жителів Харкова, Ірина Білик вийшла лише наприкінці "концерту", заспівала три пісні і покинула сцену. У відділ поліції звернулися з повідомленням про те, що організатори концерту не повертають витрачені на квиток гроші.

"Нас масштабно обдурили з концертом Ірини Білик, який повинен був відбутися сьогодні у Філармонії. Всі афіші були з закликом на Білик, а в підсумку це був концерт "Парад зірок" з дітьми, танцюючими як на ранку в школі. В кінці вийшла Ірина Білик, заспівала лише 3 пісні і пішла! Квитки до 1200 грн", - написала харків'янка.

Деякі відвідувачі "виступу" викликали поліцію і написали заяву.



"Заявниця вказала, що вона придбала квиток на концерт співачки, замість якої відбувся виступ дітей. За словами громадянки, заявлена в афіші виконавиця з'явилася лише в кінці концерту з коротким виступом", - розповіли в поліції.

Фото: 057.ua

Повідомлення зареєстровано в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції. Проводиться перевірка за даним фактом.

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