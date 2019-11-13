Україна стурбована обстрілами між Ізраїлем і сектором Газа та закликає сторони до деескалації

Україна стурбована обстрілом території сектору Газа і відповідними ударами й закликає сторони до деескалації.

Про це Українським Новинам повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.



"Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетними обстрілами території сектору Газа й ударами ЦАХАЛа у відповідь", - сказав вона.



Також речниця підкреслила, що обстріли цивільного населення є неприпустимими і сторони мають забезпечити деескалацію ситуації для захисту мирних громадян.



"Ми вважаємо абсолютно неприпустимими обстріли цивільного населення. Закликаємо сторони до оперативної деескалації з метою захисту мирних громадян", - сказала речниця МЗС.







Як повідомляли Українські Новини, Україна рішуче засудила ракетний обстріл Ізраїлю з Сектору Газа.