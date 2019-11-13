Повний список депутатів, які проголосували за продаж землі

Сьогодні, 13 листопада, у Верховній Раді за прийняття законопроекту №2178-10 за основу проголосували 240 депутатів при мінімально необхідних 226. Більшість партій були проти закону або не проголосували взагалі. Українські Новини публікують список депутатів, які проголосували за відкриття ринку землі в першому читанні.

Фракція "Слуга народа"

Аліксійчук О.В.

Ананченко М.О.

Арахамія Д.Г.

Арсенюк О.О.

Бабій Р.В.

Бардіна М.О.

Безугла М.В.

Березін М.Ю.

Богданець А.В.

Бондаренко О.В.

Бородін В.В.

Бужанський М.А.

Булах Л.В.

Василів І.В.

Васильковський І.І.

Венедіктова І.В.

Володіна Д.А.

Воронько О.Є.

Галайчук В.С.

Гевко В.Л.

Герман Д.В.

Гетманцев Д.О.

Горенюк О.О.

Гривко С.Д.

Гришина Ю.М.

Грищук Р.П.

Гурін Д.О.

Демченко С.О.

Діденко Ю.О.

Дмитрук А.Г.

Дубінський О.А.

Дунда О.А.

Жупанин А.В.

Забуранна Л.В.

Загоруйко А.Л.

Задорожній М.М.

Заславський Ю.І.

Здебський Ю.В.

Іванов В.І.

Кабанов О.Є.

Кальченко С.В.

Каптєлов Р.В.

Касай К.І.

Кириченко М.О.

Кицак Б.В.

Кісєль Ю.Г.

Коваль О.В.

Ковальов О.І.

Колєв О.В.

Копиленко О.Л.

Корнієнко О.С.

Костін А.Є.

Костюх А.В.

Красносільська А.О.

Крейденко В.В.

Кривошеєв І.С.

Кубраков О.М.

Кузнєцов О.О.

Культенко А.В.

Куницький О.О.

Лаба М.М.

Лерос Г.Б.

Литвиненко С.А.

Лічман Г.В.

Ляшенко А.О.

Маріковський О.В.

Марченко Л.І.

Мезенцева М.С.

Мережко О.О.

Мисягін Ю.М.

Мовчан О.В.

Монастирський Д.А.

Мошенець О.В.

Наталуха Д.А.

Неклюдов В.М.

Нікітіна М.В.

Овчинникова Ю.Ю.

Остапенко А.Д.

Пасічний О.С.

Перебийніс М.В.

Пивоваров Є.П.

Подгорна В.В.

Потураєв М.Р.

Пушкаренко А.М.

Рєпіна Е.А.

Руденко О.С.

Савченко О.С.

Саламаха О.І.

Скічко О.О.

Сова О.Г.

Соломчук Д.В.

Соха Р.В.

Стефанчук М.О.

Струневич В.О.

Тарасенко Т.П.

Тимофійчук В.Я.

Тістик Р.Я.

Ткаченко О.В.

Торохтій Б.Г.

Трухін О.М.

Федієнко О.П.

Фролов П.В.

Холодов А.І.

Циба Т.В.

Чернявський С.М.

Чорноморов А.О.

Шевченко Є.В.

Шипайло О.І.

Шуляк О.О.

Юраш С.А.

Якименко П.В.

Янченко Г.І.

Ясько Є.О.

Аллахвердієва І.В.

Арістов Ю.Ю.

Бабак С.В.

Бакумов О.С.

Безгін В.Ю.

Беленюк Ж.В.

Боблях А.Р.

Богуцька Є.П.

Бондар Г.В.

Борзова І.Н.

Брагар Є.В.

Буймістер Л.А.

Бунін С.В.

Василевська-Смаглюк О.М.

Васильєв І.С.

Ватрас В.А.

Веніславський Ф.В.

Вінтоняк О.В.

Воронов В.А.

Гайду О.В.

Галушко М.Л.

Герасименко І.Л.

Герус А.М.

Горбенко Р.О.

Горобець О.С.

Гринчук О.А.

Грищенко Т.М.

Гузенко М.В.

Дануца О.А.

Дирдін М.Є.

Дмитрієва О.О.

Драбовський А.Г.

Дубнов А.В.

Заблоцький М.Б.

Завітневич О.М.

Задорожний А.В.

Заремський М.В.

Захарченко В.В.

Зуб В.О.

Іванісов Р.В.

Іонушас С.К.

Калаур І.Р.

Камельчук Ю.О.

Касай Г.О.

Качура О.А.

Кисилевський Д.Д.

Клочко А.А.

Ковальов А.В.

Ковальчук О.В.

Колебошин С.В.

Колісник А.С.

Копанчук О.Є.

Копитін І.В.

Корявченков Ю.В.

Костюк Д.С.

Кравчук Є.М.

Красов О.І.

Криворучкіна О.В.

Крячко М.В.

Кузбит Ю.М.

Кузьміних С.В.

Кунаєв А.Ю.

Леонов О.О.

Лис О.Г.

Літвінов О.М.

Любота Д.В.

Марусяк О.Р.

Марчук І.П.

Медяник В.А.

Мельник П.В.

Микиша Д.С.

Михайлюк Г.О.

Мокан В.І.

Мотовиловець А.В.

Мулик Р.М.

Нагаєвський А.С.

Нальотов Д.О.

Негулевський І.П.

Нестеренко К.О.

Новіков М.М.

Одарченко А.М.

Павліш П.В.

Павлюк М.В.

Петруняк Є.В.

Підласа Р.А.

Припутень Д.С.

Пуртова А.А.

Радуцький М.Б.

Рябуха Т.В.

Саладуха О.В.

Салійчук О.В.

Семінський О.В.

Совгиря О.В.

Сольський М.Т.

Стернійчук В.О.

Стріхарський А.П.

Сушко П.М.

Тищенко М.М.

Ткаченко М.М.

Ткаченко О.М.

Третьякова Г.М.

Устенко О.О.

Халімон П.В.

Хоменко О.В.

Чернєв Є.В.

Чорний Д.С.

Швець С.Ф.

Шинкаренко І.А.

Шол М.В.

Штепа С.С.

Юнаков І.С.

Юрченко О.М.

Яковлєва Н.І.

Яременко Б.В.





Позафракційні

Бакунець П.А.

Горват Р.І.

Іванчук А.В.

Лунченко В.В.

Магера С.В.

Петьовка В.В.

Разумков Д.О.

Шпенов Д.Ю.

Гриб В.О.

Магомедов М.С.

Приходько Б.В.

Стефанчук Р.О.

Яковенко Є.Г.







Как сообщали Українські Новини, Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україне.



Президент Володимир Зеленский обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю тільки українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.





