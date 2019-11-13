Ціна електроенергії показала історичний мінімум і знизилася на 32%

Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РДН) в об'єднаній енергосистемі України знизився на 31,8% або на 424,66 гривень/МВт-год до 911,26 гривень/МВт-год в порівнянні з 13 листопада.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на сайті "Оператора ринку" на початку листопада середня ціна електроенергії становила 1 434 гривень/МВт-год.

При цьому 13 листопада середня вартість електроенергії становила 1 335,9 гривень/МВт-год.

Згідно інформації підприємства, зменшення вартості електроенергії почалося 8 листопада.

При цьому в торговій зоні Бурштинського "енергоострова" вартість електроенергії на 14 листопада збільшилася на 4% до 1 532,3 гривень/МВт-год в порівнянні з 13 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення.

Також Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Росії та Білорусі.