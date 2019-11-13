Ціна електроенергії показала історичний мінімум і знизилася на 32%

Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РДН) в об'єднаній енергосистемі України знизився на 31,8% або на 424,66 гривень\/МВт-год до 911,26 гривень\/МВт-год в порівнянні з 13 листопада. Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини. Згідно з інформацією на сайті "Оператора ринку" на початку листопада середня ціна електроенергії становила 1 434 гривень\/МВт-год. При цьому 13 листопада середня вартість електроенергії становила 1 335,9 гривень\/МВт-год. Згідно інформації підприємства, зменшення вартості електроенергії почалося 8 листопада. При цьому в торговій зоні Бурштинського "енергоострова" вартість електроенергії на 14 листопада збільшилася на 4% до 1 532,3 гривень\/МВт-год в порівнянні з 13 листопада. Як повідомляли Українські Новини, у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення. Також Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Росії та Білорусі.