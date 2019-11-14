У скільки обійдеться ялинка на Новий рік-2020: продавці назвали розцінки

У той час як стало відомо, як пройде Новий рік-2020 у Києві , у повідомляє "Сьогодні" з посиланням на спікера Держагентства лісових ресурсів Валентина Колечкина.

"Як показує статистика минулих років, в Україні напередодні новорічних свят реалізується близько 500-600 тисяч ялин і сосен. Крім того, ми готові реалізувати близько 3 млн дерев без шкоди навколишньому середовищу", – сказав нам Колечкін.

За його даними, всього на плантаціях лісництв зростає близько 15 млн таких дерев.

Також стали відомі мінімальні ціни на новорічні дерева. За даними лісництв, набір з 6-7 гілок обійдеться від 63 до 75 грн, сосна висотою від 1,5 до 2 метрів коштуватиме близько 144 грн, така ж ялина обійдеться в 160 грн. Оптові продавці при цьому уточнюють, що в роздробі дерева будуть набагато дорожчими, бо в їх ціну закладається очікуваний прибуток, витрати на транспортування, оренду торгового майданчика.

"Наприклад, в Києві пухнаста сосна стандартної висоти до 2 метрів дотягуватиме і до 500 грн. Високі ялини і сосни категорії люкс дотягуватимуть до 1-1,5 тис. грн. Ялини такої ж висоти коштуватимуть приблизно стільки ж. Останнім часом популярністю користуються зібрані з ялинових гілок дерева на підставці. Їх ціна в цьому сезоні становитиме приблизно до 200 грн. У регіонах, звичайно, ціни будуть нижчими", – розповів один з підприємців, який займається оптовими закупівлями сосен і ялин.

За його словами, ялинкові базари в Україні відкриються орієнтовно з 14 грудня.

В маркетах великих торгових мереж вже стартував продаж штучних новорічних дерев і прикрас. Найменше штучне дерево висотою 50 см коштує близько 100 грн, за високе (близько 3 м) продавці просять понад 10 тис. грн.

Нагадаємо, щорічно в Україні з'являються сотні пропозицій щодо оренди живих дерев, що ростуть в ємностях, а також пропозиції оренди штучних дерев. Як правило, така послуга обходиться до 500 грн на час новорічних свят. Крім того, зараз підприємці пропонують в оренду штучні соснові гілочки. Ціна оренди кожної з них – 17 грн.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився хіт-парад найвищих новорічних ялин за Новий рік-2018. Раніше головна ялинка України загорілася квітами північного сяйва.