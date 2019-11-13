У Німеччині мають намір саджати до в'язниці за зйомку людей під одягом без їхньої згоди

Уряд Німеччини проголосував за законопроект, що криміналізує фото або відеозйомку людей під одягом без їхньої згоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Наголошується, що в останні роки з поширенням смартфонів почастішали випадки фото - або відеозйомки інших людей під одягом без їхньої згоди.

Представлений в середу законопроект, який ще потребує схвалення парламенту, також криміналізує несанкціоноване фотографування і поширення знімків людей, загиблих в аваріях. До Німеччини подібне законодавство прийняли в цьому році Англія і Уельс.

Німецький уряд хоче заборонити робити або поширювати несанкціоновані фотографії, "які зображають мертву людину жорстоко або образливо", караючи за це до двох років ув'язнення.

Міністр юстиції Крістін Ламбрехт каже, що "ми повинні звільнити родичів від додаткових страждань від фотографій їхніх померлих батьків або дітей, які широко поширюються".



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