В Берлине хотят назначить ответственного за борьбу с одиночеством

В берлинском отделении Христианской демократической партии канцлера Ангелы Меркель хотят ввести должность уполномоченного по вопросам одиночества, сообщает "Европейская правда".

Каждое второе домашнее хозяйство в Берлине состоит из одного человека. Существуют горячие линии для пожилых людей, профессионально организованные вечеринки и группы помощи в Facebook. Тем не менее в ХДС считают, этого недостаточно.

"Для того чтобы все координировать, нужен штатный сотрудник", - сказал официальный представитель ХДС Майк Пенн. Он также объяснил, что волонтерской работы мало для борьбы с проблемой одиночества в городе.

По сообщению берлинской ежедневной газеты Tagesspiegel за 2018 год, в прошлом году 1300 человек занимались волонтерской работой по борьбе с одиночеством.

Также в сообщении говорится, что по меньшей мере 300 человек в год умирают в своих квартирах одинокими и незамеченными. Иногда об их смерти узнают спустя недели. Отмечается, что в прессе и соцсетях Берлин получил прозвище "Столица одиночества".

Опрос, проведенный правительством в мае, показал, что с 2011 по 2017 год количество немцев в возрасте от 45 до 84 лет, которые сообщили, что иногда чувствовали себя очень одиноко, выросло на 15%.

В некоторых возрастных группах это количество возросло на 59%. По меньшей мере каждый четвертый подросток иногда сообщал о чувстве одиночества.



Напомним, ранее Илон Маск рассказал о своем одиночестве.