Рада проголосувала за відкриття ринку землі

Верховна Рада має намір скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмежити їх придбання іноземцями до 2024 року.

За прийняття законопроекту №2178-10 за основу проголосували 240 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Згідно з ним, отримувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення можуть громадяни України, юридичні особи України, територіальні громади та держава.



При цьому вводиться перехідний період до 1 січня 2024 року, коли юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких є іноземці, особи без громадянства або іноземна держава, не зможуть набувати у власність сільгоспземлі державної, комунальної власності, а також пайові землі.



Винятком будуть землі, які на момент набуття чинності законом вже є в оренді, за умови, що такі юрособи були створені не менш як за 3 роки до вступу в силу закону.



Крім того, згідно з цим документом, вводиться обмеження по концентрації земель в межах об'єднаної територіальної громади в 35%, в межах області - 8%, в межах країни - 0,5%.



Також передбачається, що громадяни, яким належить право постійного користування, довічного успадкованого володіння земділянками державної та комунальної власності, мають право на викуп таких ділянок з розстроченням платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких ділянок.



Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземних - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.