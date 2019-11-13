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13 листопада 2019, середа, 15:49 106
Верховна Рада і партії 2019-11-13T15:50:45+02:00
Українські Новини
Рада проголосувала за відкриття ринку землі

Рада проголосувала за відкриття ринку землі

Ринок землі, Рада 9 скликання, Відкриття ринку землі, Законопроект 2178
Верховна Рада. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Верховна Рада. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховна Рада має намір скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмежити їх придбання іноземцями до 2024 року.

За прийняття законопроекту №2178-10 за основу проголосували 240 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.


Згідно з ним, отримувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення можуть громадяни України, юридичні особи України, територіальні громади та держава.

При цьому вводиться перехідний період до 1 січня 2024 року, коли юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких є іноземці, особи без громадянства або іноземна держава, не зможуть набувати у власність сільгоспземлі державної, комунальної власності, а також пайові землі.

Винятком будуть землі, які на момент набуття чинності законом вже є в оренді, за умови, що такі юрособи були створені не менш як за 3 роки до вступу в силу закону.

Крім того, згідно з цим документом, вводиться обмеження по концентрації земель в межах об'єднаної територіальної громади в 35%, в межах області - 8%, в межах країни - 0,5%.

Також передбачається, що громадяни, яким належить право постійного користування, довічного успадкованого володіння земділянками державної та комунальної власності, мають право на викуп таких ділянок з розстроченням платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких ділянок.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземних - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

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