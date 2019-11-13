Київ вирішив взятися за питання "хрущовок"

Київська міська рада доручила Київській міській державній адміністрації (КМДА) провести інвентаризацію застарілого житлового фонду протягом 2 місяців (до 12 січня 2020 року).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київради, передають Українські Новини.

Таке рішення 12 листопада підтримали 83 депутати при мінімально необхідній кількості 61.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, на 2018 рік у Києві понад 3 тис. будинків, які відносяться до застарілого житлового фонду.

"Орієнтовно, в Києві непридатним для проживання або аварійним є 9 млн квадратних метрів такого житла, тобто шоста частина будинків. Основну масу об'єктів застарілого житлового фонду становлять так звані "хрущовки", термін експлуатації яких однозначно минув", - зазначила ініціатор рішення, депутат Київради Ольга Балицька (депутатська група "Київська команда").

На думку Київради, інвентаризація потрібна для прозорого та ефективного процесу реконструкції або реновації застарілого житлового фонду столиці.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація заявляла про необхідність капітального ремонту в 60% житлових будинків.

Крім того, більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах.