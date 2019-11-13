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13 листопада 2019, середа, 09:16 20
Америка 2019-11-13T11:45:03+02:00
Українські Новини
В Тихий океан витікає радіоактивний плутоній: ядерний могильник США дав тріщину

В Тихий океан витікає радіоактивний плутоній: ядерний могильник США дав тріщину

США, Тихий океан, Радіація, Маршаллові острови
Радіоактивний могильник США. фото: Los Angeles Times
Радіоактивний могильник США. фото: Los Angeles Times

"США зрадили Маршаллові острови, викликавши чергову ядерну катастрофу", - з таким заголовком в Los Angeles Times вийшла стаття про те, що у бетонному куполі, яким накритий радіоактивний могильник на Маршаллових островах, з'явилася пробоїна, через яку в Тихий океан просочується радіоактивний плутоній.

Як пише mind з посиланням на видання, в цьому могильнику поховані радіоактивні відходи, які накопичувалися в США в часи ядерних випробувань періоду холодної війни - у загальному 3100000 куб. фут, це приблизно обсяг 35-ти олімпійських басейнів.

У період з 1946 по 1958 рік США підірвали 67 ядерних бомб на Маршаллових островах, потім зібрали опромінений і заражений грунт з поверхні островів в одну з воронок, яка залишилася після ядерного вибуху, змішали її з бетоном і залили бетоном зверху. Отриманий могильник назвали the Tomb, або "Гробниця".

Проте внаслідок глобального потепління і підйому рівня моря і підвищення температур могильник дав тріщину. В неї потрапляє вода вимиває плутоній в море. Рівень океану на Маршаллових островах підвищується на 7,62 мм щорічно.

Чиновники на Маршаллових островах вже звернулися до США за допомогою, але Вашингтон заявив, що відповідальність за "Гробницю" тепер несуть Маршаллові Острови.

"Як так може бути, щоб купол став наш? Ми цього не хочемо. Ми не будували це. Сміття всередині нього не наш, а їх", - обурилася президент Республіки Маршаллові острови Хільда Хейне.

В могильнику поховані не тільки опромінений місцевий грунт і радіоактивний металобрухт з інших тихоокеанських полігонів, але і 130 тонн зараженої землі з американського штату Невада.

Дослідження, проведене вченими з Колумбійського університету в липні цього року, показало, що рівень радіації на Маршаллових островах вище, ніж у Чорнобилі.

Лідери Республіки стверджують, що США неодноразово надавали неправдиві дані щодо масштабів екологічної катастрофи.

Вчені Колумбійського університету за останні 15 місяців здійснили 5 поїздок на острови і фіксували там як у природі, так і у місцевих жителів ознаки серйозного ураження радіацією.

"Маршаллові острови є жертвою двох найбільших загроз, що стоять перед людством - ядерної зброї та зміни клімату, - зазначив Майкл Джеррард , вчений-юрист юридичного факультету Колумбійського університету. - Сполучені Штати несуть повну відповідальність за ядерні випробування, і їх викиди в більшій мірі сприяють зміні клімату, ніж викиди будь-якої іншої країни".

Наприкінці століття острова і "Гробниця" можуть виявитися затопленими, вважають експерти. Під тиском води бетонний купол трісне, відкривши шлях ядерних відходів в Тихий океан.

Нагадаємо, вчені придумали, як зробити людину невразливою до радіації.

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