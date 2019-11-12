Поліцейському, який відкрив стрілянину в метро Харкова, повідомили про підозру

Слідчі полтавського теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру 22-річному поліцейському відділу поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції Харківської області, що 12 листопада стріляв на станції Харківського метрополітену "Наукова".

Про це сказано в повідомленні пресслужби прокуратури Харківської області, передають Українські Новини.

Капрала поліції підозрюють у злочині за ст. 348 Кримінального кодексу (замах на вбивство співробітників правоохоронних органів у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов'язків).

Засідання суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу відбудеться 13 листопада.

За попередньою інформацією ДБР, поліцейський, перебуваючи в наряді, близько 2:00 нібито помітив сторонніх осіб на зачиненій станції метрополітену.

Він викликав наряд спецпідрозділу патрульної поліції ТОР.

Прибувши на місце виклику, спецназівці виявили, що поліцейський зачинився в одній зі службових кімнат.

Потім, вийшовши з неї, зробив кілька пострілів з табельної вогнепальної зброї в бік спецназівців.

"Під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб", - сказано в повідомленні.

Прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Білка написав на своїй сторінці в Facebook, що бійці ТОРу роззброїли і затримали поліцейського, який стріляв.

З його слів, було організовано проведення експертного огляду затриманого для визначення стану його можливого алкогольного або наркотичного сп'яніння.

У соціальних мережах з'явилися два відеозаписи, які стосуються інциденту зі стріляниною і затриманням стрілка.

На одному з них затриманий заявляє, що не вважав поліцейських справжніми, і заперечує обвинувачення своїх колег у вживанні наркотиків.

Пресслужба метрополітену о 5:30 повідомила про закриття станції метро "Наукова" для обслуговування пасажирів "на вимогу поліції".

За відомостями пресслужби, станцію відкрито о 7:05.

Як повідомляли Українські Новини, в харківському метрополітені на станції метро "Наукова" поліцейський відділу відкрив стрілянину.

Раніше в Харкові поліцейський зі спільником побили та пограбували чоловіка.