Як поліпшити спілкування з людьми: психолог дав пораду, що не вимагає зусиль

Більшість людей часто сваритися з рідними людьми, друзями, знайомими, колегами по роботі по дрібницях і тоді, коли конфліктів і непорозумінь можна було б уникнути. Такі "сутички" впливають не тільки на відносини з оточуючими, але і на здоров'я, змушуючи нервувати і хвилюватися. При цьому є спосіб, за допомогою якого можна не лише нівелювати конфлікти в зародку, але і зблизитися з оточуючими так, що подібних ситуацій зовсім не буде виникати. Про те, як поліпшити спілкування без зусиль, розповідає білоруський психолог Павло Зигмантовичь.

Проста дія, яке радикально покращує спілкування в будь-яких стосунках у шлюбі, на роботі, в компанії приятелів, з дітьми, батьками, але яким дуже рідко користуються, це звичайне уточнення.

"Судіть самі = спочатку у людини з'являється щось. Чи то неясне відчуття, чи то ідея, чи то емоція. Потім вона починає осмислювати це, намагаючись зрозуміти, що з нею. Далі вона розуміє і вже думає над вербальним втіленням цього", - пише психолог.

Наступним етапом Зигмантовичь називає мову, коли слова потрапляють у вуха співрозмовника і той їх інтерпретує. Ця інтерпретація викликає у нього щось і процес розгортається наново.

Етапи будь-якого спілкування нагадують дитячу гру "Зіпсований телефон".

У теорії комунікації одна з найпростіших формул спілкування записується так: S (source, джерело) - E (encoding, кодування) - M (message, повідомлення) - D (decoding, розшифровка) - R (receirver, одержувач). На кожному з цих етапів людей чатує "шум" - перешкоди, які заглушають і заміщають вихідну інформацію.

Як у "Зіпсованому телефоні": один недочув, декодував по своєму, передав далі. Іншими словами, люди постійно чують не те, що їм говорять, а те, що прорвалося через шум і добудувалось у них в голові до зрозумілих тез.

"Та саме "одна проста дія, яке радикально покращує спілкування в будь-яких відносинах" - це звичайне уточнення", - пише психолог, радячи перевіряти інформацію.

Зигмантовичь радить використовувати фразу "чи правильно я розумію, що...?", яка дозволяє помітно зменшити непорозуміння.

"Мова йде про питання - тобто запит на уточнення. А не про наїзд, задекодований під питання", - уточнює фахівець.

Крім того, в якості експерименту психолог радить хоча б пару днів уточнювати у близької людини, що вона хотіла до вас донести, і подивитися на результат.

Як повідомляли Українські Новини, вчені знайшли зв'язок між невмінням спілкуватися з людьми і розвитком серйозних захворювань. Раніше психологи заявили, що від товариськості дітей в ранньому віці залежить їх майбутнє.