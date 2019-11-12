Майже всім суддям ВАКС куплять службові квартири по 2,5 млн гривень, - ЗМІ

Для суддів Вищого антикорупційного суду збори суддів ВАКС вирішив виділити 65,5 млн гривень. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Так, повідомляється, що рішення було прийнято ще 8 жовтня.

За інформацією суду, в службовому житлі зараз потребують 35 з 38 суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС.

Наголошується, що 45 379 000 гривень піде на купівлю службових квартир для суддів першої інстанції Антикорупційного суду, а ще 20 077,600 гривень - на житло для суддів АП ВАКС.

Крім того, відомо, що максимально можлива вартість, за якою передбачається придбати квартири, становить 2,5 млн гривень за квартиру.

Також в ВАКС повідомили, що кошти на закупівлю житлоплощі були виділені з бюджету раніше по статті "Капітальне будівництво (придбання) житла".

Відповідно до затвердженого зборами суддів у серпні "Положення про порядок надання службового житла та користування ним суддями та працівниками апарату Вищого антикорупційного суду", для отримання квартири суддя повинен звернутися із заявою на ім'я голови суду.

Проживати у службових квартирах можуть не тільки судді, але й члени їх сімей. При цьому службові квартири надаються в користування в Києві і передмістях.

Якщо суддя обзаводиться власною житлоплощею, протягом 10 днів він зобов'язаний попередити про це житлово-побутову комісію суду.

Після припинення роботи в ВАКС суддя має виселитися із службової квартири. Не можуть бути виселені тільки особи, які пропрацювали в суді більше десяти років.

Службове житло суддів за законом підлягає цілодобовій охороні (за наявності відповідної заяви судді).

Як повідомляли Українські Новини, Антикорупційний суд виніс перший вирок. Він став обвинувальним.

Також ремонт та облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень.