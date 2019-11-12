Нацбанк видав "ВіЕйБі Банку" кредит, який в 25 разів перевищує вартість застави, - НАБУ

Детективи Національного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП протягом двох днів повідомили восьми особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Так, НАБУ затримало колишнього першого заступника голови НБУ, екс-директора Генерального департаменту банківського нагляду; колишнього в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській обл., ексголову спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк", екс-заступника голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк", трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.5. ст.191 Кримінального кодексу України ("Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем").

Слідство з’ясувало, що в жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча "ВіЕйБі Банк" не подав всіх необхідних для цього документів (як от програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених "ВіЕйБі Банком". Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк". Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним.

Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, "ВіЕйБі Банк" не повернув.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.2019 закрили провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, тобто у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.

Наразі слідчі дії тривають. Детектив НАБУ встановлюють всі обставини вчинення злочину, в тому числі й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 12 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ в 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

20 листопада 2015 року "ВіЕйБі Банк" був визнаний неплатоспроможним, і в нього була введена тимчасова адміністрація. Тоді Національний банк ініціював кримінальне провадження проти бізнесмена і власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.