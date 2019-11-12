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12 листопада 2019, вівторок, 18:03 31
Життя 2019-11-12T19:15:02+02:00
Українські Новини
Кембриджський словник назвав найбільш поширене слово року в англійській мові

Кембриджський словник назвав найбільш поширене слово року в англійській мові

Слово року, Словник, Кембріджський словник
Словник.Фото: pixabay
Словник.Фото: pixabay

Кембриджський словник обрав словом 2019 року "апсайклинг" (upcycling, вторинне використання). Про це йдеться в блог творців словника.

Upcycling (Апсайклинг) в перекладі означає повторне використання речей для створення таких же речей або подібних. Наприклад, коли з частин старих меблів збирають і створюють нову.

Згідно зі статистикою творців словника, кількість пошукових запитів upcycling збільшилося на 181% з грудня 2011 року, коли слово було додано в онлайн-словник, а за останній рік воно подвоїлося.

"Таким чином, очевидно, що пошуки підвищуючого циклу відображають динаміку окремих дій по боротьбі зі зміною клімату: активність молоді, спровоковану Гретою Тунберг, зростаючі тенденції веганского, флекситаристского і рослинного харчування", - сказано в повідомленні на сайті.

Наголошується, що гідну конкуренцію склали:

  • вираз carbon sink - ділянка лісу, який може поглинути велику кількість вуглекислого газу і зменшити глобальне потепління;
  • compostable - матеріал, який можна компостувати;
  • preservation - збереження природних ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Collins Dictionary назвали словом 2019 року "кліматичний страйк".

Також словом року-2018 за версією Оксфордського словника виявилося прикметник "токсичний".

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