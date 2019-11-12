Кембриджський словник назвав найбільш поширене слово року в англійській мові

Кембриджський словник обрав словом 2019 року "апсайклинг" (upcycling, вторинне використання). Про це йдеться в блог творців словника. Upcycling (Апсайклинг) в перекладі означає повторне використання речей для створення таких же речей або подібних. Наприклад, коли з частин старих меблів збирають і створюють нову. Згідно зі статистикою творців словника, кількість пошукових запитів upcycling збільшилося на 181% з грудня 2011 року, коли слово було додано в онлайн-словник, а за останній рік воно подвоїлося. "Таким чином, очевидно, що пошуки підвищуючого циклу відображають динаміку окремих дій по боротьбі зі зміною клімату: активність молоді, спровоковану Гретою Тунберг, зростаючі тенденції веганского, флекситаристского і рослинного харчування", - сказано в повідомленні на сайті. Наголошується, що гідну конкуренцію склали: вираз carbon sink - ділянка лісу, який може поглинути велику кількість вуглекислого газу і зменшити глобальне потепління; compostable - матеріал, який можна компостувати; preservation - збереження природних ресурсів. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Collins Dictionary назвали словом 2019 року "кліматичний страйк". Також словом року-2018 за версією Оксфордського словника виявилося прикметник "токсичний".