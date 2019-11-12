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12 листопада 2019, вівторок, 15:12 7
Судова влада 2019-11-12T16:30:03+02:00
Українські Новини
Кіберзлочинець-іноземець пограбував банки США на $6 млн і ховався в Україні: він заарештований

Кіберзлочинець-іноземець пограбував банки США на $6 млн і ховався в Україні: він заарештований

США, Хакер, екстрадиція, кіберзлочинець
Фото: прес-служби прокуратури Києва
Фото: прес-служби прокуратури Києва

Шевченківський районний суд заарештував на 2 місяці іноземця, розшукуваного США за підозрою в розкраданні 6 млн доларів з рахунків американських банків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокуратури міста Києва ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.11.2019 застосовано екстрадиційний арешт строком на 2 місяці стосовно громадянина Литовської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку і був затриманий у Києві", - сказано в ньому.

Наголошується, що чоловік, усвідомлюючи неможливість уникнути екстрадиції в США, дав згоду на спрощений порядок його видачі. В даний час прокуратурою міста Києва стосовно нього розпочата екстрадиційна перевірка.

25 жовтня кіберполіція затримала в Києві іноземця в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав. Розслідування злочинної діяльності іноземця почалося ще в 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань і Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США.У 2019 році В Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги у розшуку та затримання хакера. Чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп'ютерних систем, викрадення і відмиванні грошей в особливо великих розмірах та у шахрайстві.

Як повідомляли Українські Новини, екс-співробітник кредитної установи торгував вкраденої базою клієнтів фірми. Тим часом, в Польщі затримали українського хакера.

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