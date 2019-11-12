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12 листопада 2019, вівторок, 11:37 20 Прес-реліз
Економіка 2019-11-12T12:23:48+02:00
Українські Новини
Термінал Allseeds Black Sea - №1 постачальник української олії на експорт

Термінал Allseeds Black Sea - №1 постачальник української олії на експорт

Allseeds Black Sea, Олія

Термінал рослинних олій компанії Allseeds Black Sea вийшов на 1-е місце у сезоні 2019/20 серед терміналів України, переваливши на експорт 211 тис.тонн або 20% від загальної кількості по країні, - йдеться у звіті агентства Stark Shipping.

На другій позиції - EVERI (207 тис. тонн), на третьому - Risoil (135 тис.тонн), далі - UPSS (40 тис.тонн), Delta-Wilmar (28 тис.тонн) та ін.
Такий "ривок" ABS став можливим завдяки інвестиціям компанії в розвиток Терміналу: нарощування резервуарного парку з 42 до 100 тис.тонн, насосного господарства, що дозволило збільшити швидкість завантаження до 1200 т / год, збільшення до 7 точок навантаження суден на 5 причалах ТІСа, а також розширенню клієнтської бази.
У поточному сезоні компанія Allseeds також в 4-ці лідерів - експортерів олії з України: 109 тис.тонн або 10%.

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