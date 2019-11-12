Портнов звинуватив Порошенка в крадіжці 34 млн гривень в української армії

Адвокат Андрій Портнов зробив чергову гучну заяву про протиправну діяльність екс-президента Петра Порошенка. Про це юрист написав на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Петре Олексійовичу, Вищий антикорупційний суд за моїм зверненням зобов'язав сьогодні Національне антикорупційне бюро почати розслідування розкрадань Вашим оточенням через підконтрольний родичу Вашої дружини Укрексімбанк і очолювану Вашими співучасниками військову організацію Прогрес 34-х млн грн, які ви вкрали у армії, перерахувавши на отмивочну іноземну компанію Linway Management LLP.

Ці гроші ви вкрали у українського війська в липні 2014 року, в найгострішу фазу війни, прямо перед Иловайскою трагедією, в пік Вашого моралізаторства і військового пафосу.

Ви вважали за краще державним інтересам власну кишеню і ми крок за кроком вивернемо Вас навиворіт", - резюмував Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада колишній Президент Петро Порошенко в черговий раз не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.