Найбільша мережа магазинів збільшила товарообіг на 14,9% за 9 місяців

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року компанія "АТБ-Маркет" (Дніпро) збільшила товарообіг на 14,9% до 84,3 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні корпорації "АТБ", передають Українські Новини.

Згідно йому, товарообіг мережі "АТБ" за 9 місяців склав 17,2% від загального роздрібного товарообігу.

"Зростання загального товарообігу корпорації обумовлене збільшенням мережі магазинів, кількість яких зараз становить 1 030 одиниць у всіх областях країни, експериментальним оновленням формату магазину "АТБ", впровадженням сучасних маркетингових технологій, наявністю сучасної логістичної інфраструктури", - наголошується в повідомленні.

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року середній чек в мережі магазинів "АТБ" зріс на 14,9%, або на 13,46 гривень до 103,9 гривні.

Частка продукції власних торговельних марок у загальному товарообороті "АТБ" протягом дев'яти місяців поточного року склала 17,5%, а з урахуванням власного імпорту – 20,6%.

Із загального обсягу асортиментного ряду мережі (більше 3500 позицій) 900 найменувань – це товари власних торгових марок.

За розрахунками компанії, щодня магазини "АТБ" відвідують понад 3,5 млн осіб.

Тим часом суд визнав мережу "Амстор" банкрутом.