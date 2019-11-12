підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 листопада 2019, вівторок, 10:20 15
Бізнес 2019-11-12T13:00:05+02:00
Українські Новини
Найбільша мережа магазинів збільшила товарообіг на 14,9% за 9 місяців

Найбільша мережа магазинів збільшила товарообіг на 14,9% за 9 місяців

АТБ-Маркет, Роздрібна торгівля, Товарообіг

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року компанія "АТБ-Маркет" (Дніпро) збільшила товарообіг на 14,9% до 84,3 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні корпорації "АТБ", передають Українські Новини.

Згідно йому, товарообіг мережі "АТБ" за 9 місяців склав 17,2% від загального роздрібного товарообігу.

"Зростання загального товарообігу корпорації обумовлене збільшенням мережі магазинів, кількість яких зараз становить 1 030 одиниць у всіх областях країни, експериментальним оновленням формату магазину "АТБ", впровадженням сучасних маркетингових технологій, наявністю сучасної логістичної інфраструктури", - наголошується в повідомленні.

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року середній чек в мережі магазинів "АТБ" зріс на 14,9%, або на 13,46 гривень до 103,9 гривні.

Частка продукції власних торговельних марок у загальному товарообороті "АТБ" протягом дев'яти місяців поточного року склала 17,5%, а з урахуванням власного імпорту – 20,6%.

Із загального обсягу асортиментного ряду мережі (більше 3500 позицій) 900 найменувань – це товари власних торгових марок.

За розрахунками компанії, щодня магазини "АТБ" відвідують понад 3,5 млн осіб.

Тим часом суд визнав мережу "Амстор" банкрутом.

Більше новин про: АТБ-Маркет Роздрібна торгівля Товарообіг

Архів
Новини
Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі 13:17
НАБУ просить суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень 13:08
Претензії ФДМ до власників "Укртелекому" не обгрунтовані, - ЗМІ 13:05
У Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати 12:52
Україна розраховує на компенсацію у разі зняття з Росії санкції, - Кулеба 12:49
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
В Україні розпочався набір людей на експедицію в Антарктиду: потрібні кухарі, біологи та лікарі 20:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok