Суд признал "Амстор" банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал компанию-ритейлера "Торговый дом "Амстор" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.\r\nОб этом говорится в сообщении Высшего хозяйственного суда, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, решение было принято 3 октября.\r\nЛиквидатором назначена Оксана Кирик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКредиторы могут заявить требования к компании в течении 2 месяцев.\r\nПри этом хозсуд в июле признал банкротом компанию "Амстор" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.\r\nВ мае банкротом была признана компания "Амстор-Инвест".\r\nВ феврале Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил список требований кредиторов "Амстора".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСреди требований, обеспеченных залогом - требования Укрэксимбанка (1,521 млрд гривен), финансовой компании "Авуар-Сервис" (106,932 млн гривен).\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2015 году сеть "Амстор" начала восстанавливать деятельность и договорилась о сотрудничестве с Fozzy Group.\r\nВ торговых центрах сети начали открываться супермаркеты Fozzy Group.\r\nПри этом в 2015 году сообщалось о попытке экс-управляющих сети присвоить ее активы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Амстор" входит в состав финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг", которая контролируется бизнесменом Новинским.