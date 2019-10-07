Суд признал "Амстор" банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал компанию-ритейлера "Торговый дом "Амстор" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом говорится в сообщении Высшего хозяйственного суда, передают Українськi Новини.

Согласно ему, решение было принято 3 октября.

Ликвидатором назначена Оксана Кирик.

Кредиторы могут заявить требования к компании в течении 2 месяцев.

При этом хозсуд в июле признал банкротом компанию "Амстор" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.

В мае банкротом была признана компания "Амстор-Инвест".

В феврале Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил список требований кредиторов "Амстора".

Среди требований, обеспеченных залогом - требования Укрэксимбанка (1,521 млрд гривен), финансовой компании "Авуар-Сервис" (106,932 млн гривен).

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 году сеть "Амстор" начала восстанавливать деятельность и договорилась о сотрудничестве с Fozzy Group.

В торговых центрах сети начали открываться супермаркеты Fozzy Group.

При этом в 2015 году сообщалось о попытке экс-управляющих сети присвоить ее активы.

"Амстор" входит в состав финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг", которая контролируется бизнесменом Новинским.