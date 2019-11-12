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  • Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес
12 листопада 2019, вівторок, 09:39 368
Політика 2019-11-12T12:15:03+02:00
Українські Новини
Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес

Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес

Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг, Зеленський Володимир

Олег Бахматюк написав відкриту заяву Президенту Володимиру Зеленського з приводу обшуків і затримань працівників його компанії. Бахматюк заявляє, що компанію, яка створює 27 тисяч робочих місць і платить мільярні податки, безпідставно тероризують силовики, та просить президента втрутитись.

В структурах власника одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, відбулися обшуки і затримання працівників силовиками НАБУ. Це відбулося у рамках провадження по справі ліквідованого VAB банка, по якій вже колись проводились слідчі дії та експертизи кількома силовими органами і яка була офіційно закрита. Звернення бізнесмена до президента з проханням втрутитись в ситуацію було розміщене сьогодні вранці на офіційному сайті компанії.

Зокрема Олег Бахматюк зазначає, що ситуація практично зайшла в тупик, а під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП, яка платить 3 мільярди гривень податків і яка виплачує більше 3,5 мільярдів гривень зарплати.

"Ми абсолютно безсилі і беззахисні перед діями наших силових структур, - пише Бахматюк. -  Новостворені органи генеральної прокуратури чи новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження стосовно VAB банку. Справу, яка вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави. Ми хочемо чесної і відвертої розмови щодо ситуації, яка склалася з банками. Ми хочемо відкритості і конструктивних переговорів, що і  Вами декларувалося. Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють у рамках кон'юнктури, в якій закон не має жодного значення. А має значення намагання сподобатись, знайти чергову жертву".

Бахматюк зазначає, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів та НБУ конструктивно вирішити питання з заборгованістю банка і виплатити 8 мільярдів до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучивши авторитетних міжнародних аудиторів.

"Подібної пропозиції не робив жоден з власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків, - звертається до Зеленського Бахматюк. -  Востаннє ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора  були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші працівники по давно дослідженим фактам. Фактично НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес". 

Також Олег Бахматюк заявив, що буде захищати компанію в міжнародних судах з залученням міжнародних юристів, та сподіватися на конструктивне вирішення питання.

"Ми готові до конструктиву. І ми готові детально довести, що наші законні права порушені десятикратно. Що нас позбавили права бути почутими. Що десятки разів проти нас чинилися речі, абсолютно неприпустимі в європейському середовищі. Що потреба підмінює законність. Вдячний вам і прагну домовитись, щоб компанія працювала, щоб Фонд гарантування вкладів та Національний банк отримали максимально можливу економічну компенсацію, щоб ми працювали над створенням, а не боротьбою з економічними шакалами, детективами, прокурорами, суддями, що нищать компанію. Володимире Олександровичу, я закликаю Вас просто сказати своїм підлеглим: поверніться до закону і елементарної  логіки, сядьте за стіл переговорів і знайдіть рішення, яке буде вигідне державі і дозволить наповнити бюджет і  зберегти 27 тисяч робочих місць. Ми два роки просимо лише цього. Сподіваюся, що Вас вони почують".

Олег Бахматюк - український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів України, "Укрлендфармінг". Компанія працює в 600 населених пунктах 22 областей України, і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості. Компанія неодноразово відзначалася в різноманітних рейтингах як один з найкращих роботодавців країни.

Як повідомляли Українські новини, голову правління Райффайзен банку Аваль і колишнього заступника Гонтаревої Олександра Писарука, якого затримали НАБУ 11 листопада, відпустили вже сьогодні вночі. Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі. Звільнення відбулося після того, як Писаруку оголосили підозру у справі про пограбування рефінансування в 1,2 мільярда гривень, яке було виділено ПАТ "VAB Банк".

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