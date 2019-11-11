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11 листопада 2019, понеділок, 20:13 8
Космос 2019-11-11T21:30:02+02:00
Українські Новини
Відео дня: на орбіту запустили місію Starlink із супутниками для глобального інтернету

Відео дня: на орбіту запустили місію Starlink із супутниками для глобального інтернету

Falcon 9, відео дня, Запуск ракети в космос, Space X, глобальний інтернет, Starlink

Сьогодні, 11 листопада, відбувся запуск місії Starlink для виведення на орбіту першої групи з 60 операційних супутників для системи глобального інтернету від SpaceX.

SpaceX повертається на космодром на мисі Канаверал, останній раз тут місія AMOS-17 проходила 6 серпня. Місія Starlink стане 11-ю для SpaceX в цьому році і 9-м запуском ракети Falcon 9, пише NASASpaceFlight.

Після набору швидкості SpaceX планує посадити перший ступінь ракети Falcon 9 на безпілотний корабель "Course I Still Love You", розташований в 629 км від космодрому в Атлантичному океані.

23 червня цього року в космос запустили 60 тестових супутників. Кожен з них важить 227 кг, а загальна маса корисного навантаження становить 13 620 кг Це найважчий вантаж в історії SpaceX.

Після розгортання системи, супутники мають своїм ходом зайняти потрібні позиції на орбіті, висотою 550 км.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня компанія Ілона Маска SpaceX провела запуск ракети Falcon 9 з вантажним кораблем Cargo Dragon до Міжнародної космічної станції.

Раніше вогневі випробування космічного корабля SpaceX Dragon завершилися аварією у Флориді.

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