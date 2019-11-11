Під Києвом люди в камуфляжі побили і пограбували родину адвоката

Невідомі 8 листопада увірвалися в будинок адвоката Володимира Богатиря в Київській області, пограбували його і побили членів його сім'ї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної асоціації адвокатів (НААУ), передають Українські Новини.

Згідно йому, 8 листопада в приватний будинок у Київській адвоката Богатиря увірвалася група невідомих у військовій формі, побила і зв'язала членів сім'ї, в тому числі дитини, і отримала доступ до адвокатських досьє адвоката.

За цим фактом слідчі Обухівського відділу поліції Київської області відкрили кримінальне провадження і почали активні розшукові дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження і затримання підозрюваних.У повідомленні вказується, що метою злочинців було залякати адвоката, його сім'ю, отримати доступ до матеріалів адвокатських досьє та адвокатської таємниці.

НААУ відзначає, що тиск на адвокатів, порушення їх прав і гарантій професійної діяльності не мають належної реакції з боку правоохоронних органів, що в умовах неконтрольованого обігу зброї і розгулу злочинності призводить до системного вчиненню злочинів та створює суспільну небезпеку.

За словами адвокатського співтовариства, такі дії поєднані з зухвалими діями окремих правоохоронців, які переслідують адвокатів, свідчать про нехтування демократичними принципами розвитку суспільства.

НААУ засуджує вторгнення в будинок адвоката та насильницькі дії щодо членів його сім'ї і пов'язує це з його професійною діяльністю.Національна асоціація адвокатів закликає Президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапку і Національну поліцію негайно відреагувати на ситуацію з нападом на житло і сім'ю адвоката, організувати ефективне розслідування, а також припинити політичні переслідування, організовані попередньою владою.

Богатир є адвокатом колишнього депутата Верховної Ради Віталія Калюжного (Партія регіонів).

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Харківській області в ході перестрілки загинула свідок у справі Вороненкова.