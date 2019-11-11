Кросівки з мемів: Converse спільно з репером Tyler, The Creator випустили незвичайну модель кросівок

Репер Tyler, The Creator і його бренд одягу Golf le Fleur у співпраці з Converse випустив гігантську модель кросівок Gianno. Про це повідомляє Esquire. Зокрема, кросівки Gianno, що виділяються своїми габаритами, на масивній підошві і утощенными шнурками представлені в трьох колірних варіаціях: пісочної, пастельного жовто-блакитний і різнобарвною з помаранчевими, червоними і фіолетовими деталями. Одна пара таких кросівок коштуватиме $120. Як зазначає видання, музикант з 2017 року постійно співпрацює з Converse, проте раніше результатом спільної роботи було переосмислення класичних моделей. Скріншот: Twitter\/ @tylerthecreator Видання звертає увагу, що нова модель кросівок - відсилання до популярних мемів, які висміюють увійшли в моду надмірно великі кросівки. Як повідомляли Українські Новини, раніше Nike спільно з MSCHF створили "святі кросівки Ісуса Христа" з ладаном і святою водою з річки Йордан. Крім того, раніше повідомлялося про британського дизайнера, який створив туфлі за мотивами культових відеоігор.