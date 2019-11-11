В роботі електронних сервісів Приватбанку стався масштабний збій

Сьогодні, 11 листопада, у роботі інтернет-додатків Приватбанку, терміналів самообслуговування та банкоматів стався збій. Про це повідомляє Громадське з посиланням на коментар банку.

Так, повідомляється, що на даний момент в банку не знають точні терміни вирішення проблем в роботі електронних сервісів.

"Сьогодні було зафіксовано дуже велику чергу платежів у зв'язку з "Днем холостяка", який влаштовує Aliexpress", - повідомили у Приватбанку на питання видання.

Також у банку зазначили, що протягом години банк обслуговував до 70 000 платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів. Станом на 14 годин проблем в роботі банку бути не повинно.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи. У січні-вересні Приватбанк збільшив прибуток в 5 разів до 27,4 млрд гривень.

Також січень-вересень 2018 року націоналізований Приватбанк закінчив із чистим прибутком 5,4 млрд гривень. 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.