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11 листопада 2019, понеділок, 16:00 8
Силові структури 2019-11-11T16:34:57+02:00
Українські Новини
Чиновники КМДА погоріли на розкраданні мільйонів бюджетних коштів

Чиновники КМДА погоріли на розкраданні мільйонів бюджетних коштів

СБУ, КМДА, корупція в КМДА
Корупція в КМДА. Фото: прес-служба СБУ
Корупція в КМДА. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України викрила розкрадання бюджетних коштів посадовими особами однієї з установ Департаменту молоді та спорту КМДА.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи "заробляли" на закупівлю спортивного інвентарю в дитячо-юнацькі заклади. Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в правоохоронних органах, для цього фігуранти справи підробляли документацію з проведення тендерних процедур та поставок на баланс придбаних товарів на загальну суму 1,2 млн грн.

Також наголошується, що під час санкціонованих обшуків за адресою підприємства-постачальника й у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА правоохоронці виявили документи та інші речові докази проведення угод.

Фото: прес-служба СБУФото: прес-служба СБУ

В рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ провела обшук в столичний бізнес-центр: під підозрою – Столар.

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