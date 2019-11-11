Чиновники КМДА погоріли на розкраданні мільйонів бюджетних коштів

Служба безпеки України викрила розкрадання бюджетних коштів посадовими особами однієї з установ Департаменту молоді та спорту КМДА.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи "заробляли" на закупівлю спортивного інвентарю в дитячо-юнацькі заклади. Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в правоохоронних органах, для цього фігуранти справи підробляли документацію з проведення тендерних процедур та поставок на баланс придбаних товарів на загальну суму 1,2 млн грн.

Також наголошується, що під час санкціонованих обшуків за адресою підприємства-постачальника й у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА правоохоронці виявили документи та інші речові докази проведення угод.

Фото: прес-служба СБУ

В рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ провела обшук в столичний бізнес-центр: під підозрою – Столар.